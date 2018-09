Mögliches Coca-Cola-Interesse berauscht Aktionäre von Cannabis-Hersteller

Aktien des kanadischen Marihuana-Herstellers Aurora Cannabis stiegen am Montag an der Börse in Toronto um bis zu 22 Prozent auf 10,42 Dollar. Grund dafür ist ein Bericht des kanadischen Finanznachrichtensenders "BNN Bloomberg", wonach der weltgrößte Getränkekonzern mit den Kanadiern im Gespräch ist. Man schaue sich die Entwicklung am wachsenden Markt mit Marihuana versetzten Getränken genau an, teilten Coca Cola und Aurora in getrennten Erklärungen mit. Ansonsten kommentiere man keine Marktspekulationen. Die in New York gelisteten Cola-Aktien traten auf der Stelle.

"BNN Bloomberg" zufolge gibt es keine Garantie dafür, dass die Gespräche erfolgreich sein werden. Die beiden Unternehmen werden demnach wahrscheinlich aber Drinks entwickeln, die bei Schmerzen, Entzündungen und Krämpfen wirken. Der Sender berief sich auf Insider.

Bei den mit Marihuana versetzten Getränken geht es um den Wirkstoff Cannabidiol (CBD), der als nicht suchtfördernd oder berauschend gilt. Aus der Hanfpflanze wird auch das "high" machende Tetrahydrocannabinol (THC) gewonnen. Als Ausnahmemedikation bei schweren Erkrankungen kann Cannabis in Deutschland laut der "Deutschen Apotheker Zeitung" seit März letzten Jahres verordnet werden. Dem Deutschen Hanfverband zufolge gilt CBO zudem als relativ arm an Nebenwirkungen.

Kanada und einige US-Bundesstaaten haben Marihuana auch für nicht medizinische, also Genusszwecke legalisieren. Nach dem US-Bundesrecht bleibt der Handel damit aber verboten. Daher sind viele US-Konzerne vorsichtig. Bisher haben sich zudem nur Alkohol-Hersteller auf den Markt vorgewagt. So hat der Hersteller von Corona-Bier Constellation Brands mehr als vier Milliarden Dollar in Canopy Growth - ebenfalls aus Kanada - investiert, um auf Cannabis basierende Getränke zu produzieren. Analysten rechnen nun damit, dass auch der Cola-Rivale Pepsi an dem Markt interessiert sein dürfte.

Aurora Cannabis ist an der Börse sieben Milliarden US-Dollar wert. Das kleine Unternehmen hat in den vergangenen vier Quartalen 42 Millionen Dollar umgesetzt und 13 Millionen Dollar Verlust eingefahren.

(Reuters)