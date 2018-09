Nestle kassiert 1,55 Milliarden Dollar für Gerber Life Insurance

Der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestle verkauft das Gerber-Life-Insurance-Geschäft an den US-Finanzdienstleister Western & Southern Financial Group. Der Kaufpreis für das Lebensversicherungsgeschäft betrage 1,55 Milliarden Dollar in bar, teilte der weltgrößte Nahrungsmittelhersteller mit Marken wie Maggi oder Nespresso am Montagabend mit. Der Schritt ermögliche Nestle, weiter in das Kerngeschäft mit Lebensmitteln zu investieren. Im Februar hatte Nestle angekündigt, strategische Optionen für Gerber Life zu prüfen. Die Transaktion solle bis Ende 2018 oder Anfang 2019 schließen.

(Reuters)