Wiener Börse: Keine ATX-Berechnung aufgrund technischer Probleme

An der Wiener Börse hat am Dienstagvormittag bis dato aufgrund technischer Probleme noch keine Berechnung des heimischen Leitindex ATX stattgefunden. An der Behebung der Störung wird laut Wiener Börse bereits gearbeitet.

Unter den heimischen Indexschwergewichten zeigten sich gegen 9.45 Uhr die Aktien von Andritz um 0,69 Prozent fester. OMV konnten sich um 0,66 Prozent steigern und Verbund gewannen im Frühhandel 0,51 Prozent. Bei den Bankwerten stiegen BAWAG um 0,46 Prozent und Erste Group lagen 0,38 Prozent höher. Raiffeisen gaben hingegen um 0,64 Prozent nach.

(APA)