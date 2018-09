US-Börsen erreichen neue Bestmarken

Erfreuliche Konjunkturnachrichten haben am Donnerstag den US-Leitindex Dow Jones Industrial und den S&P 500 auf Rekordhochs getrieben. Damit hielt der Aufwärtstrend an der New Yorker Aktienbörse an.

Gegen 19.10 Uhr notierte der Dow Jones um 271,78 Zählern oder 1,03 Prozent fester bei 26.677,54 Punkten und damit auf einer neuen Bestmarke. Auch der S&P-500 Index erreichte mit plus 24,27 Punkte oder 0,83 Prozent bei 2.932,22 Zähler einen neuen Höchststand. Der Nasdaq Composite Index legte um 79,60 Zähler oder 1,00 Prozent auf 8.029,64 Einheiten zu.

In den USA verbesserte sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia überraschend stark, wie der Indikator der regionalen Notenbank zeigte. Zudem sank die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf ein neues Tief seit dem Jahr 1969.

Sportmarken treiben

Unter den Einzelwerten ging es für die Anteilsscheine des Sportartikelherstellers Under Armour als bester Wert im S&P 500 um 4,90 Prozent bergauf. Der Adidas- und Nike-Konkurrent wird einem Bericht zufolge weitere 400 Stellen abbauen, um mit niedrigeren Kosten seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem US-Markt zu stärken. Nike zogen um 1,23 Prozent höher. Kommende Woche legt der Konzern seine Jahresergebnisse vor.

Beim Pharmakonzern Tilray herrschte nach dem gestrigen, steilen Kursanstiegs von fast 40 Prozent wieder etwas Ernüchterung: Die Aktien sackten um fast 20 Prozent ab. Auslöser der Euphorie war die Meldung gewesen, dass eine US-Behörde es dem Unternehmen erlaubt hatte, Cannabis für eine klinische Studie in Kalifornien zu liefern. Seit dem Börsengang vor gut zwei Monaten aber hat sich der Wert der Papiere bereits gut verzehnfacht.

Die Restaurantkette Darden Restaurants hatte mit ihren Zahlen für das abgelaufene Quartal positiv überrascht und das Jahresgewinnziel angehoben. Die Aktien waren zunächst um mehr als 5 Prozent in die Höhe geschnellt, bevor Gewinnmitnahmen die Papiere um 1,62 Prozent ins Minus drückten. Die Anteilsscheine waren in den letzten Jahren von Rekord zu Rekord geeilt.

