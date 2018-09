Bringt der Aufstieg in den DAX höhere Kurse?

Heute, Montag, ist es also so weit. Diverse Leitindizes werden aufgrund bestimmter Berechnungskriterien neu zusammengesetzt. Newcomer ersetzen über kurz oder lang ein anderes Unternehmen, das in die zweite, weniger prestigereiche Indexliga wechselt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.09.2018)