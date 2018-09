Sanierungsgutachten vernichtet Gerry Weber an der Börse

Schwache Geschäfte machen dem schwächelnden Modeunternehmen Gerry Weber zunehmend zu schaffen. Zur Unterstützung des Konzernumbaus habe das Management die Erstellung eines Sanierungsgutachtens gemäß S6-Standard (IDW S6) des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Auftrag gegeben, teilte die Firma aus Halle in Westfalen am Freitagabend mit.

Das Gutachten soll bis Mitte Oktober vorliegen, seine Wirkung ist schon jetzt unübersehbar: Gerry Weber wurde am Montag an der Börse herb abgestraft. Die Aktie bracht unmittelbar zu Handelsbeginn um 27 Prozent, die Verluste reduzierten sich am Vormittag zwar auf 18 Prozent, doch die übrig gebliebenen 155 Millionen Euro Börsewert für das Unternehmen sind so wenig wie zuletzt vor 14 Jahren. Das Papier, das zu besten Zeiten vor vier Jahren 39 Euro gekostet hatte, ist nun um 3,40 Euro zu haben.

Analyst Jürgen Kolb von Kepler Cheuvreux sagte, die Einholung des Gutachtens spiegele die Not von Gerry Weber wider. "Es gibt einigen Zeitdruck für den Bericht, da Gerry Weber zwei Schuldscheine von zusammen über 31 Millionen Euro im November refinanzieren muss." Das Ergebnis des Gutachtens werde für die Verhandlungen mit den Banken entscheidend sein.

Dem ohnehin wegen der verstärkten Onlinekonkurrenz unter Druck geratenen Damenmode-Hersteller Gerry Weber mit seiner Tochter Hallhuber setzte zuletzt auch noch der heiße Sommer zu, der viele Kunden von den Geschäften fern hielt. Bei schrumpfenden Umsätzen rutschte der Konzern daher in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017/18 mit dem operativen Ergebnis (Ebit) in die Verlustzone, wie das Unternehmen Mitte des Monats mitteilte. Angesichts der "unbefriedigenden" Entwicklung hatte Gerry Weber angekündigt, den Umbau des Geschäftsmodells voranzutreiben. Im März war das Unternehmen an der Börse aus dem Kleinwertesegment SDax abgestiegen.

Wie die Rivalen Tom Tailor, Ahlers oder Hugo Boss steht Gerry Weber im harten Wettkampf mit der Online-Konkurrenz von Amazon bis Zalando, aber auch mit der spanischen Zara-Mutter Inditex. Zara ist Vorreiter bei schnell wechselnden Kollektionen und damit den hiesigen Modefirmen immer einen Schritt voraus. Im Vorjahr setzte Gerry Weber 880 Millionen Euro um.

df

(Reuters)