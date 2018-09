Anleitung zum Börsenhandel: Nur gut gemixt, ist halb gewonnen

Einen Kolumnenserie über Investitionstipps wird nicht alle Details des Anlegerwesens erfassen können. Aber um die wahrscheinlich wichtigste Börsenregel überhaupt wird sie nicht umhin können – und zwar: „Nicht alle Eier in einen Korb legen“. Denn wenn der Korb hinunter fällt, gehen sehr wahrscheinlich alle Eier zu Bruch. Diversifizierung ist also das Um und Auf.



Der spätere Nobelpreisträger William Forsyth Sharpe hat bereits im Jahr 1964 theoretisch nachgewiesen, dass eine breite Streuung des Anlagevermögens der zielführendste Weg ist. Das dürfte auch allen logisch erscheinen, und dennoch wird diese goldene Regel leicht vergessen oder einfach oft falsch gehandhabt.



Wer Aktien dreier verschiedener Ölfirmen gekauft hat, hat noch lange nicht diversifiziert. Wer nur österreichische Aktien unterschiedlicher Branchen kauft, ebenso wenig. Und wer nur Aktien unterschiedlicher Unternehmen und nicht auch andere Anlageklassen kauft, ohnehin nicht.

Unterschiedlichkeit allein also genügt nicht. Auf die Art der Unterschiede kommt es an. Andernfalls wäre es ähnlich wie beim Bonmot über den Pluralismus, der nämlich auch nicht allein deshalb gegeben ist, nur weil alle unterschiedlich dumm sind.Es geht also beim Anlagen vielmehr um eine wohl durchdachte Kombination unterschiedlicher Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Immobilien und Währungen, dazu vielleicht auch noch ein physisches Edelmetall wie Gold. Dazu eine Kombination unterschiedlicher Länder bzw. Weltregionen. Und schließlich auch eine Kombination unterschiedlicher Branchen.Nur ein solcher Mix nämlich schützt am ehesten bei Erschütterungen. Nur ein solcher Mix gewährleistet am ehesten, dass temporäre Verluste auf der einen Seite durch Stabilität oder eben auch Gewinne auf der anderen Seite abgefedert bzw. kompensiert werden.

Auf die gut durchdachte Mischung kommt es an. Damit im Falle des Falles möglichst viele Eier ganz bleiben.

