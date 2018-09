Die Bankenaufsicht geht an die FMA

Wien. Die Finanzmarktaufsicht (FMA) wollte schon der ehemalige Finanzminister Hans Jörg Schelling reformieren. Mit seinem groß angekündigten Vorhaben scheiterte er jedoch kläglich. Die SPÖ, der damalige Koalitionspartner, war für eine große Veränderung nicht zu begeistern. Anders ergeht es seinem Nachfolger Hartwig Löger: Wie die „Presse“ aus Bankenkreisen erfuhr, sind die Verhandlungen mit Staatssekretär Hubert Fuchs (FPÖ), bereits in der Endphase. Man habe sich auf die wesentlichen Punkte verständigen können, heißt es. In den nächsten Tagen werde Löger bereits eine Punktation präsentieren und dem Ministerrat vorlegen können. Dann gehe es an die legistische Umsetzung.Doch was wird sich nun für den Kapitalmarkt und die Banken ändern?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.09.2018)