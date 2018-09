Fed dürfte US-Leitzinsen zum Ärger von Trump erneut anheben

Experten gehen nach entsprechenden Signalen der Währungshüter fest davon aus, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins heute um einen Viertelpunkt angehebt. Dann wäre eine neue Spanne von 2,00 bis 2,25 Prozent erreicht.

Investoren an der Börse richten den Blick aber bereits nach vorne. Ein aktualisierter Ausblick wird zeitgleich mit dem Zinsentscheid um 20.00 Uhr (MESZ) veröffentlicht. Er wird zeigen, ob die Fed an ihrer Planung festhält, die einen weiteren Schritt nach oben im Dezember bringen könnte. Und ob 2019 dann drei weitere Erhöhungen folgen dürften, wie es die Notenbank zuletzt im Juni signalisiert hatte.

Der Fed-Kurs hat US-Präsident Donald Trump auf den Plan gerufen, der die ins Auge gefassten Zinserhöhungen ungewöhnlich offen attackierte. Er befürchtet, dass die boomende Wirtschaft dadurch zu stark gehemmt wird.

Bisher ist die amerikanische Notenbank auf ihrem Weg hin zu höheren Zinsen ungewöhnlich behutsam vorgegangen und hat sich bei den Zinsschritten vergleichsweise viel Zeit gelassen. Dennoch hatten die steigenden Zinsen in den USA und ein stärkerer Dollar bereits dazu geführt, dass wieder verstärkt Kapital aus den Schwellenländern in die USA zurückfließt. Unter anderem hatte dies zu heftigen Währungsturbulenzen in einigen Schwellenländern geführt.

(Reuters)