Trump-Kritiker hilft Nike

New York. Die umstrittene Werbekampagne mit dem Football-Spieler und Trump-Kritiker Colin Kaepernick macht sich für den Sportartikelhersteller Nike offenbar bezahlt. Im laufenden Quartal, in dem die Werbung mit dem früheren NFL-Star an den Start ging, werde der Umsatz voraussichtlich wie bereits im Vorquartal in einer Größenordnung von neun Prozent zulegen, teilte der Konzern am Dienstag mit.

„Wir haben in Nordamerika sogar schneller als wir erwartet haben wieder ein starkes, nachhaltiges Wachstum erreicht“, sagte Finanzchef Andrew Campion nach Vorlage der Zahlen. Die neue „Just Do It“-Werbekampagne habe starken Widerhall gefunden, betonte Nike-Chef Mark Parker.

Die Verpflichtung des von US-Präsident Donald Trump scharf kritisierten Football-Spielers als Werbeträger hatte Anleger zuletzt nervös gemacht. Der ehemalige Quarterback der San Francisco 49ers hatte 2016 eine landesweite Debatte ausgelöst, als er aus Protest gegen Polizeigewalt und Rassismus gegen Afroamerikaner beim Erklingen der Nationalhymne im Stadion auf die Knie ging. Ihm schlossen sich weitere Spieler an. Die Praxis wurde von Trump wiederholt scharf kritisiert

Im Ende August abgelaufenen ersten Geschäftsquartal trieb der auf rund zehn Milliarden Dollar gestiegene Umsatz auch den Gewinn um 15 Prozent auf 1,1 Mrd. Dollar (934,02 Mio. Euro) nach oben. (Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.09.2018)