49-jähriger Schwede löst Daimler-Chef ab

Hamburg. Daimler leitet den erwarteten Machtwechsel an der Konzernspitze ein: Der langjährige Vorstandschef Dieter Zetsche (65) übergibt seinen Posten im Mai 2019 an den bisherigen Forschungschef Ola Källenius, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der 49-jährige Schwede erbt von Zetsche auch die Leitung der Pkw-Sparte Mercedes-Benz.

Der erste ausländische Vorstandschef an der Spitze von Daimler wird damit zum starken Mann des Konzerns nach dem für 2019 geplanten Umbau. Zetsche soll dem Autobauer nach einer zweijährigen Abkühlphase als oberster Kontrolleur erhalten bleiben. Der Hauptversammlung 2021 werde der Aufsichtsrat vorschlagen, Zetsche zum Chef des Gremiums zu wählen.

Zeiten des Umbruchs

„Der Aufsichtsrat will in Anbetracht der Herausforderungen der Transformation in der Automobilbranche frühzeitig die Weichen für eine geeignete Nachfolge stellen“, erklärte das Unternehmen. Källenius übernimmt das Steuer in anstrengenden Zeiten: Die Autoindustrie steckt in einem tiefgreifenden Umbruch wegen Dieselskandal, Digitalisierung und dem weltweit strengeren Klimaschutz. Daimler, weltweit führender Premiumautobauer, muss wie die anderen Konzerne jedes Jahr Milliardensummen in Elektroautos, die Vernetzung von Fahrzeugen und Mobilitätsdienste stecken. Zugleich prasselt der Handelsstreit mit höheren US-Zöllen und der Abschied Großbritanniens aus der EU auf die wichtigste deutsche Exportbranche nieder.

Boom geht zu Ende

Zetsches Wechsel in den Aufsichtsrat sei zum einen ein Vorteil, da der Ex-Vorstandschef den Konzern gut kenne, meint Theodor Baums, Experte für Unternehmensführung: Andererseits könnte es hinderlich sein, wenn Daimler einen Strategiewechsel brauche.

Daimler hat die Neuaufstellung des Konzerns mit einer Muttergesellschaft und den selbstständigen Pkw-, Lkw- und Dienstleistungstöchtern schon beschlossen. Doch im laufenden Geschäft neigt sich gerade eine gut fünf Jahre lange Boomphase dem Ende zu. Zudem muss Mercedes aufgrund des Vorwurfs, bei Dieselabgasen getrickst zu haben, Millionen Diesel-Pkw in Ordnung bringen.

Källenius ist wie Zetsche ein Daimler-Eigengewächs: Der gelernte Ökonom arbeitet bei dem Dax-Konzern seit 1993 und kam 2015 erstmals als Pkw-Vertriebschef in den Vorstand. (Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.09.2018)