Uber zahlt Rekordstrafe

SanFrancisco. Den US-Fahrdienstvermittler Uber kommt ein verschwiegenes Datenleck teuer zu stehen. In einem Vergleich mit US-Behörden hat das Unternehmen eine Strafe in Höhe von 148 Mio. Dollar (125,67 Mio. Euro) akzeptiert, wie New Yorks Generalstaatsanwältin Barbara Underwood am Mittwoch stellvertretend für alle 50 US-Staaten und den Regierungsbezirk District of Columbia mitteilt. Es sei das bisher höchste Bußgeld, das in einem solchen Fall verhängt worden sei. Seit Oktober 2016 haben Hacker Daten zu rund 50 Mio. Fahrgästen und sieben Mio. Fahrern erbeutet. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.09.2018)