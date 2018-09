Trump: „Bin nicht glücklich darüber“

New York. Angesichts der guten Wirtschaftsentwicklung in den USA hat die Notenbank Fed am Mittwochabend europäischer Zeit ihren moderaten Zinserhöhungskurs fortgesetzt und damit einmal mehr den Unmut von Präsident Donald Trump auf sich gezogen.

„Ich bin nicht glücklich darüber“, sagte Trump am Rande der UN-Generaldebatte in New York. Die Fed habe die Zinsen erhöht, „weil es uns so gut geht“, sagte Trump: „Ich würde lieber Schulden zurückzahlen oder andere Dinge tun. Mehr Arbeitsplätze schaffen. Deshalb mache ich mir Sorgen darüber, dass sie es offenbar mögen, die Zinsen zu erhöhen.“

Dass sich ein US-Präsident derart zur Zinspolitik der Notenbank äußert, ist sehr ungewöhnlich, schließlich ist die Fed wie die Europäische Zentralbank in ihren Entscheidungen unabhängig.

Aber Trump hatte schon vorherige Leitzinserhöhungen wiederholt angeprangert. Trump fürchtet durch steigende Zinsen negative Folgen für die Wirtschaft – denn durch höhere Zinsen werden Kredite für Firmen und Verbraucher teurer.

Fed tickt anders

Die Fed hingegen hebt gerade als Reaktion auf das robuste Wirtschaftswachstum den Leitzins an. Der jetzige Zinsschritt war schon der dritte in diesem Jahr.

Gewiss, die Schritte sind moderat und spielen sich in der Größe eines Viertelpunkts ab. Nach der jetzigen Erhöhung liegt der Leitzins im Bereich von 2,0 bis 2,25 Prozent. Die Fed stellte „weitere schrittweise Erhöhungen“ in Aussicht.

Zu den politischen Einwänden gegen seine Strategie sagte Fed-Chef Jerome Powell, die Fed ziehe bei ihren Entscheidungen „keine politischen Faktoren oder so etwas“ in Betracht: Die Fed-Mitglieder versuchten, die Geldpolitik danach auszurichten, „maximale Beschäftigung verbunden mit Preisstabilität“ zu erreichen.

Als mögliches Risiko sieht die Fed die weltweiten Spannungen in Handelsfragen, die nicht zuletzt durch Trumps „Amerika zuerst“-Kurs angefacht werden: Die Firmen sorgten sich wegen der wachsenden Unsicherheiten, weshalb die Bereitschaft zu Investitionen sinken könnte. (APA/est)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.09.2018)