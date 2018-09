Wiener Börse: Italiens Defizitausweitung drückt auch den ATX

Die Wiener Börse hat am Freitag mit Verlusten geschlossen. Der ATX fiel um 0,92 Prozent auf 3.344,04 Punkte. Belastet wurden Europas Börsen von den jüngsten Entwicklungen rund um Italiens Haushaltsdefizit. Zum Vergleich die wichtigsten Börsenindizes um 17.30 Uhr: Dow Jones/New York +0,18 Prozent, DAX/Frankfurt -1,51 Prozent, FTSE/London -0,47 Prozent und CAC-40/Paris -0,84 Prozent.

Die italienischen Regierungsparteien und Wirtschafts- und Finanzminister Giovanni Tria haben sich am Donnerstagabend auf ein angehobenes Defizitziel für 2019 in Höhe von 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts geeinigt. "Die meisten Investoren sind davon ausgegangen, dass Finanzminister Giovanni Tria das Defizitziel unter zwei Prozent halten wird", so Hannes Kusstatscher, Fondsmanager bei der Erste Asset Management.

"Nach ersten Marktreaktionen zu urteilen, scheinen Investoren damit nicht sonderlich zufrieden zu sein", schreiben auch die Analysten der Commerzbank. Bei italienischen Staatsanleihen kam es zu einem kräftigen Kurssturz. Auch an der Aktienbörse in Mailand ging es deutlich nach unten.

Verbund führt Kursliste an

Stärker unter Druck standen in Wien die beiden Bankwerte. Raiffeisen Bank International büßten 4,02 Prozent auf 24,80 Euro ein. Erste Group verloren 3,09 Prozent auf 35,78 Euro. Auch an anderen Börsen fanden sich Banken angesichts der Nachrichten aus Italien unter den größten Verlierern.

Unter den weiteren Tagesverlierern rangierten Zumtobel (minus 3,41 Prozent) und FACC (minus 3,25 Prozent). Die größten Gewinner im prime market waren Verbund mit einem Plus von 2,56 Prozent.

CA Immo stiegen nach einer Kurszielerhöhung um 1,92 Prozent auf 30,78 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien in einer aktuellen Sektorstudie von 30 auf 38,0 Euro angehoben. Die Anlageempfehlung bleibt weiter bei "Buy".

Gut nachgefragt waren auch Andritz und schlossen 1,31 Prozent höher. Lenzing konnten sich mit einem Plus von 1,07 Prozent leicht von ihren jüngsten Verlusten erholen. Am Donnerstag hatten die Titel mehr als 14 Prozent verloren, nachdem der Faserhersteller am Vorabend angekündigt hatte, dass er den Ausbau der Lyocellfaser-Kapazitäten im US-Bundesstaat Alabama vorerst auf Eis legt. Am Donnerstagabend hatte Lenzing dann Pläne für eine neue Anlage in Thailand bekannt gegeben.

