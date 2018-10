Arzneimittel-Importeur Abacus will an die Börse

Der dänische Arzneimittel-Importeur Abacus Medicine strebt an die Frankfurter Börse. Das Kopenhagener Unternehmen will damit 40 Millionen Euro für seine Expansion einsammeln. Darüber hinaus will die Gründerfamilie um Vorstandschef Flemming Wagner einen Teil ihrer Papiere zu Geld machen, wie Abacus Medicine am Montag mitteilte.

"Für den weiteren Ausbau unserer Plattform benötigen wir zusätzliches Kapital, das wir in neue Lizenzen und Märkte investieren wollen", begründete Wagner den Schritt. Nach dem Börsengang, der in den nächsten vier Wochen über die Bühne gehen dürfte, sollen rund die Hälfte der Anteile im Streubesitz sein.

Das 2004 gegründete Unternehmen hat sich auf den sogenannten Parallelimport teurer verschreibungspflichtiger Arzneimittel spezialisiert und ist nach eigenen Angaben in zwölf Ländern aktiv, darunter auch Österreich. Abacus Medicine importiert Medikamente etwa gegen Krebs, Multiple Sklerose oder Rheuma, die in der Apotheke zwischen 500 und 3.000 Euro kosten, teilweise sogar mehr, aus EU-Ländern, wo die Pharmakonzerne sie günstiger anbieten.

In den vergangenen drei Jahren seien die Umsätze von Abacus damit im Schnitt um 50 Prozent gestiegen. 2017 setzte die Firma 253 Millionen Euro um und erwirtschaftete ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 9,9 Millionen Euro. 2018 soll ein Umsatz zwischen 315 und 345 Millionen Euro zu Buche stehen, das Ebitda soll auf bis zu 13,5 Mio. steigen.

(Reuters)