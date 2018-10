Italien-Sorgen drücken Euro auf Drei-Wochen-Tief

Die Gemeinschaftswährung verbilligte sich Dienstagmorgen um 0,3 Prozent auf 1,1539 Dollar und erreichte den tiefsten Stand seit mehr als drei Wochen. "Die Fiskalpolitik Italiens könnte, sollte sie so expansiv bleiben wie ganz offensichtlich geplant, vom Markt mittelfristig als untragbar bewertet werden", schrieb Commerzbank-Analystin Antje Praefcke in einem Kurzkommentar. "In diesem Fall würde sie sich als ein dauerhafter und deutlicher Belastungsfaktor für den Euro entpuppen."

Die Regierungsparteien in Rom hatten vergangene Woche ein unerwartet hohes Haushaltsdefizit von 2,4 Prozent für 2019 angekündigt. Nun fürchten viele Anleger eine Konfrontation mit der EU, bei den Euro-Partnern stießen die Pläne bereits auf Kritik. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker äußerte sich besorgt und erinnerte an die Griechenland-Krise.

Investoren fürchten sich nun vor allem vor der Reaktion der Ratingagenturen. Eine Herabstufung der Kreditwürdigkeit könne sich zu einem "Brandbeschleuniger" entwickeln, warnte Praefcke. Anleger sollten das Thema Italien genau im Auge behalten.

(Reuters)