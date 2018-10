Italien schürt Ängste bei Börsianern vor Schuldenkrise 2.0

Aus Furcht vor einer neuen Schuldenkrise in der Euro-Zone haben Anleger am Dienstag das Weite gesucht. Der Euro rutschte auf den tiefsten Stand seit sechs Wochen. Dax und EuroStoxx50 verloren je rund ein Prozent auf 12.220 beziehungsweise 3377 Punkte. An der Börse in Mailand fielen die Kurse noch stärker, vor allem Bankaktien gingen in die Knie. "Die Fiskalpolitik Italiens könnte, sollte sie so expansiv bleiben wie ganz offensichtlich geplant, vom Markt mittelfristig als untragbar bewertet werden", warnte Commerzbank-Analystin Antje Praefcke.

Das hochverschuldete Italien und die EU-Kommission steuern auf einen Streit um die Budgetpläne des Landes für 2019 zu. Die Regierung in Rom will ihr Defizitziel von 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung nicht aufgeben. Den EU-Finanzministern ist das aber zu hoch. "Wir erwarten ein monatelanges Ringen zwischen Italien, der EU-Kommission und den Ratingagenturen um die Budgetpläne", sagte Investmentstratege Matteo Ramenghi vom Vermögensverwalter UBS Global Wealth Management. "Investoren werden sich wohl zurückhalten, bis es mehr Klarheit gibt."

Am Devisenmarkt rutschte der Euro um ein halbes Prozent auf 1,1504 Dollar ab. Staatsanleihen aus Italien flogen aus den Depots, die Rendite der zehnjährigen Titel stiegen im Gegenzug auf den höchsten Stand seit März 2014. Für zusätzliche Verunsicherung sorgten Aussagen des Lega-Wirtschaftsexperten Claudio Borghi, Italien könne seine Probleme lösen, wenn es seine eigene Währung hätte. Vize-Regierungschef Luigi Di Maio sagte indes, die Regierung in Rom wolle weder die EU noch die Euro-Zone verlassen.

Bankaktien in Italien verloren besonders stark. Eine mögliche Herabstufung des Italien-Ratings hätte für die Häuser schwere Folgen, da ihre Bilanzen voll sind mit italienischen Staatsanleihen. Die Titel von UniCredit, Banco BPM und Ubi Banca sackten um je mehr als drei Prozent ab. Der Index der italienischen Banken fiel zeitweise auf den tiefsten Stand seit eineinhalb Jahre. Der Leitindex in Mailand gab bis zu zwei Prozent nach.

Ölpreis schwächt sich ab

Beim Ölpreis endete der seit Tagen anhaltenden Höhenflug vorerst. Ein Fass (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent verbilligte sich um 0,3 Prozent auf 84,72 Dollar, lag damit aber immer noch nahe des am Montag erreichten Vier-Jahres-Hochs von 85,45 Dollar.

Papiere von Fluggesellschaften flogen dennoch aus den Depots. Anleger fürchten steigende Kosten für Treibstoff und dadurch sinkende Profite bei den Airlines. Lufthansa, Air France KLM, Easyjet und Ryanair verloren zwischen zwei und drei Prozent.

Autoaktien profitierten Händlern zufolge vom schwächeren Euro, der Fahrzeuge europäischer Hersteller im Welthandel günstiger macht. Außerdem fanden die Spitzen der Koalition in Berlin eine Lösung im Diesel-Streit. Daimler-Chef Dieter Zetsche erklärte zudem in Paris beim Autosalon, dass sich keine Abschwächung der Autokonjunktur abzeichne. Die Aktien der Stuttgarter stiegen um bis zu 2,3 Prozent. Volkswagen und BMW legten zeitweise je ein Prozent zu.

(Reuters)