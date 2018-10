Continental-Aktien stürzen auf tiefsten Stand seit vier Jahren

–

Die Titel des Dax-Konzerns Continental rutschten am Donnerstag um bis zu fünf Prozent ab auf ein Vier-Jahres-Tief von 145,05 Euro. Valeo verlor an der Börse in Paris 5,2 Prozent auf 32,96 Euro, das war ebenfalls der tiefste Kurs seit vier Jahren. Die Aktien des französischen Rivalen Faurecia gaben bis zu sechs Prozent auf 48,84 Euro nach und markierten den tiefsten Stand seit gut einem Jahr. Mit den Papieren von Schaeffler ging es im deutschen Nebenwerteindex MDax um mehr als drei Prozent auf 10,36 Euro nach unten.

Analysten der französischen Bank Exane BNP Paribas hoben in einem Bericht hervor, dass die Zulieferer unerklärlicherweise höhere Erwartungen an ihre Geschäfte hätten als die Autobauer. Es sei nicht zu verstehen, warum die Zulieferer von einem Ergebniswachstum von durchschnittlich 22 Prozent bis 2020 ausgingen, während die Autohersteller nur fünf Prozent erwarteten. Exane BNP Paribas rechnet damit, dass die Zulieferer ihre Ergebnisprognosen in den kommenden 18 Monaten signifikant senken werden.

Die Experten stuften daher die Aktien von Continental auf "Underperform" herunter und senkten ihr Kursziel um 19 Prozent auf 145 Euro. Faurecia stuften sie ebenfalls auf "Underperform", das Kursziel nahmen sie um ein Drittel auf 45 Euro zurück. Schaeffler setzten sie auf "Neutral" und senkten das Kursziel um 21 Prozent auf 11,80 Euro. Valeo bewerten die Exane-Experten künftig mit "Neutral" und einem um 25 Prozent reduzierten Kursziel von 41 Euro.

(Reuters)