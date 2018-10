Börsespiel: Jetzt noch anmelden und ein Auto gewinnen

Die erste Runde im Börsespiel ist geschlagen, der erste Wochensieger steht fest und kann sich über Fondsanteile freuen. Noch sechs Wochen lang läuft das Börsespiel, das die „Presse“ gemeinsam mit der Direktbank Dadat veranstaltet. Unter realen Marktbedingungen und kostenlos können die Teilnehmer online ihr Geschick mit Aktien unter Beweis stellen (>>> hier geht's zur Anmeldung). Das Ziel: In einem kurzen Zeitraum möglichst hohe Gewinne einzufahren und besser als andere Anleger abzuschneiden.



Dafür gibt es ein fiktives Startkapital von 25.000 Euro. Real sind dagegen die Preise: Der Gesamtsieger gewinnt einen Suzuki Swift, für Platz zwei bis vier gibt es Fondsanteile in Höhe von 3000, 2000 und 1500 Euro, für die Wochensieger in Höhe von 300 Euro.





(Red.)