Brasilianischer Real nach Wahlerfolg Bolsonaros auf Höhenflug

Der Real wertete nach dem Sieg des Rechtspopulisten Jair Bolsonaro bei der ersten Runde der brasilianischen Präsidentschaftswahl zum Dollar um über drei Prozent auf. Somit mussten für einen Dollar nur noch 3,76 Real nach 3,84 Real am Freitag bezahlt werden. Bolsonaro zieht nun als klarer Favorit in die Stichwahl am 28. Oktober. "Die Finanzmärkte favorisieren Bolsonaro, der im Falle eines Wahlsieges den Investmentbanker Paulo Guedes zum Superminister für Wirtschaft und Finanzen machen will", sagte LBBW-Analyst Martin Güth.

Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen sieht insgesamt nur ein begrenztes Aufwertungspotenzial für die brasilianische Währung. Denn ein Sieg Bolsonaros sei zu einem großen Teil schon eingepreist. Zudem müsse sich erst noch zeigen, wie viel Einfluss Guedes tatsächlich auf die Wirtschaftspolitik des Landes haben werde, sollte er es ins Amt schaffen.

(Reuters)