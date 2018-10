Wirecard-Aktie fällt

Frankfurt. Die Aktie des DAX-Neulings Wirecard hat am Montag zeitweise mehr als zehn Prozent verloren. Die Gründe waren zunächst unklar. Das Papier des Zahlungsdienstleisters hatte in den vergangenen Jahren einen regelrechten Höhenflug hingelegt, dieser war aber häufig durch Short-Attacken unterbrochen worden: Investoren, die auf fallende Kurse gesetzt hatten, hatten Gerüchte verbreitet, dass das Unternehmen mit Problemen zu kämpfen hätte; die Gerüchte hatten sich aber stets als nicht stichhaltig erwiesen.

Beim jüngsten Kursrückgang könnte es sich aber schlicht um Gewinnmitnahmen handeln, nachdem sich der Wirecard-Kurs heuer bereits verdoppelt hatte.

Ein Händler vermutete, dass Investoren angesichts steigender Renditen an den Anleihemärkten bei wachstumsstarken Technologiepapieren den Stecker ziehen, diese also verkaufen könnten. Der Zinsanstieg könnte demnach werthaltigere Aktien und Branchen wieder stärker in den Vordergrund rücken und gleichzeitig Technologieaktien tendenziell belasten.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 56 auf Basis der erwarteten Gewinne für 2018 ist Wirecard nicht gerade billig; hier ist starkes Wachstum eingepreist. Die meisten Analysten halten das durchaus für gerechtfertigt: 20 Kaufempfehlungen steht bei Bloomberg nur eine Verkaufsempfehlung gegenüber. (dpa/red)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.10.2018)