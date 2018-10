Ausgabepreis für Aktie der Knorr-Bremse wohl bei 80 Euro

Für die Aktien des Bremsenkonzerns Knorr-Bremse zeichnet sich ein Ausgabepreis von 80 Euro ab. Investoren, deren Gebote unter dieser Schwelle lägen, gingen voraussichtlich leer aus, teilten die Konsortialbanken am Mittwoch kurz vor Ablauf der Zeichnungsfrist mit. Diese Formulierung ist normalerweise der konkreteste Hinweis auf den Ausgabepreis. Er läge damit etwas über der Mitte der Preisspanne, die von 72 bis 87 Euro reichte. Knorr-Bremse-Mehrheitseigentümer Heinz Hermann Thiele und seine Tochter können mit einem Erlös von 3,87 Milliarden Euro rechnen. Der Börsengang des Münchner Traditionsunternehmens ist damit der zweitgrößte in Deutschland in diesem Jahr.

Der offizielle Ausgabepreis wird für den Abend erwartet. Die Erstnotiz ist für Freitag geplant. Knorr-Bremse dürfte danach rasch in den Nebenwerteindex MDax einziehen. Der Konzern kommt zum voraussichtlichen Ausgabepreis auf einen Börsenwert von 12,9 Milliarden Euro.

(Reuters)