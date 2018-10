Constantia-Aktionären winkt viel Geld

Es war ein Deal, bei dem es viele Verlierer und wenige Gewinner gab: Die Tochter des Industriellen Herbert Turnauer, Christine de Castelbajac, musste im Zuge des Immofinanz-Desasters die Constantia Packaging (CP) verkaufen. 2009 ging die „Perle“ des Turnauer-Reichs an den zu JP Morgan gehörenden Finanzinvestor One Equity Partners (OEP). Dieser bot im Zuge des Gesellschafterausschlusses (Squeeze-out) dem verbleibenden Streubesitz eine Barabfindung von 47 Euro je Aktie an.



Zu wenig, sagten die streitbaren Aktionäre und brachten gleich mehrere Klagen ein. Jetzt scheint sich ihre Hartnäckigkeit ausgezahlt zu haben, denn ein neues Gutachten setzt den Wert der CP - und damit die Abfindung - deutlich höher an. Die CP-Nachfolgefirma Constantia Flexibles muss tief in die Tasche greifen.