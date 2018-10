Gar nicht süß: Gewinn bei Agrana mehr als halbiert

Europas größter Zuckerhersteller, die deutsche Südzucker, hat in seinem zweiten Quartal den Umsatz von 1,71 auf 1,73 Milliarden Euro steigern können, während das operative Ergebnis von 128 auf 62 Millionen Euro eingebrochen ist. Den Ergebnisrückgang begründete der Konzern vor allem mit rückläufigen Ergebnissen in den Segmenten Zucker und CropEnergies. Anlegern schmeckt das gar nicht, schließlich ist Südzucker mit 2,5 Milliarden Euro nur noch halb so viel wert wie noch vor eineinhalb Jahre.

An der Börse abgestürzt ist auch der österreichische Arm der Südzucker, der Wiener Zucker-, Stärke- und Fruchtkonzern Agrana. Dessen Aktie hat binnen eineinhalb Jahren 40 Prozent eingebüßt. Am Mittwoch notierte das Papier mit 18,58 Euro auf einem Dreijahrestief. Agrana hat, wie am Donnerstag berichtet wurde, im ersten Halbjahr 2018/19 einen Umsatzrückgang vno 7,4 Prozent auf 1,26 Milliarden Euro verbucht, das operative Ergebnis fiel um 51,8 Prozent auf 63 Millionen Euro. Mehr als halbiert ist auch der Periodengewinn: Er brach von 97,3 auf 39,9 Millionen Euro ein. Im zweiten Quartal fiel der Gewinn gar um mehr zwei Drittel auf 14,6 Millionen Euro.

Agrana-Chef Johann Marihart begründet den Gewinneinbruch mit Tiefstpreisen in den Geschäftsbereichen Zucker und Isoglukose nach EU-Quotenende, aber auch im Vorjahresvergleich deutlich niedrigere Ethanolpreisen. Die Entwicklung des Segmentes Frucht hingegen sei mit einem moderat über dem guten Vorjahr liegenden EBIT zufriedenstellend. Die EBIT-Marge im Fruchtbereich koknnte im Halbjahr von 7,3 auf 7,7 Prozent verbessert werden. Im Segment Stärke fiel die Marge von 13,1 auf 5,5 Prozent. Im Segment Zucker sorgten opertive Verluste von 5,8 Millionen Euro im zweiten Quartal für eine negative Marge.

Aufgrund der anhaltenden Herausforderungen, vor allem im Segment Zucker, bleibt die Prognose für das Gesamtjahr unverändert. Erwartet wird ein deutlicher Rückgang beim operativen Ergebnis. Beim Konzernumsatz wird von einer Entwicklung leicht unter Vorjahresniveau ausgegangen.

(red)