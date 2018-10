Aktienkorrektur war längst überfällig

Wien. Es ist wieder einmal so weit: Die Börsen befinden sich im Korrekturmodus. Am Mittwoch kam es weltweit zu heftigen Kursrückgängen. Die US-Indizes Dow Jones und S&P 500 fielen um mehr als drei Prozent, der technologielastige Nasdaq 100 gar um vier Prozent. Auch Europas Börsen schlossen im roten Bereich. Der Wiener ATX verlor mehr als zwei Prozent. Am Donnerstag setzte sich der Abwärtstrend zunächst fort, nachdem Asiens Börsen um bis zu fünf Prozent nachgegeben hatten. Erst als die US-Börsen im Plus starteten, versuchen auch einige andere Indizes eine zaghafte Erholung.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.10.2018)