Panne im Xetra-System: Frankfurter Börse lahm gelegt

Eine technische Panne hat den Börsenhandel in Frankfurt am Montag in der Früh lahmgelegt. Wegen Störungen des elektronischen Handelssystems Xetra verzögere sich der Auftakt, wie die Deutsche Börse mitteilte. Gründe der Panne wurden zunächst nicht genannt. Wann mit einer Aufnahme des Handels zu rechnen ist, war noch nicht bekannt.

An der Wiener Börse wurde das Geschäft dagegen wie gewohnt um 9.00 Uhr aufgenommen.

(APA/dpa-AFX)