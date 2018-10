Uber: 120 Mrd. Dollar wert?

San Francisco. Der US-Fahrdienstvermittler Uber könnte schneller als erwartet, nämlich schon Anfang 2019, an die Börse gehen und dabei deutlich höher bewertet werden als bisher. Die Firma habe Vorschläge von Investmentbanken erhalten, die eine Bewertung von bis zu 120 Mrd. Dollar (104 Mrd. Euro) in Aussicht stellen, berichtet das „Wall Street Journal“. Das wäre fast doppelt so viel wie bei einer Finanzierungsrunde vor zwei Monaten.

Doch dürften die Wall-Street-Banken ihre Prognosen bewusst hoch ansetzen, um sich den Zuschlag für das lukrative Geschäft zu sichern. (DPA)

