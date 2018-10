Liechtenstein: "Bankkunden werden bei Investmentmöglichkeiten stark bevormundet"

Der Chef der Liechtensteinischen Fürstenbank LGT, Prinz Max von und zu Liechtenstein, kritisiert, dass die Regulierung in den vergangenen Jahren zu weit gehe. Sie reduziere für viele Menschen die Chance auf lukrative Anlagemöglichkeiten. Denn solche gebe es immer, auch während der aktuellen Nullzinsphase, so der Sohn des regierenden Fürsten von Liechtenstein - und verrät ein paar Beispiele.



Die Presse: Vor genau zehn Jahren waren wir in der heißesten Phase der Finanzkrise. Was waren für Sie die Lektionen, die Sie aus dieser Zeit gelernt haben?



Maximilian Liechtenstein: Ich denke, wir sind alle vorsichtiger geworden. Als LGT sind wir aber sehr gut durch die harten Jahre gekommen und konnten auch 2008 und 2009 positive Ergebnisse erzielen. Unser Ansatz hat sich bewährt. Wichtig ist für eine Bank wie uns, die Kunden immer ordentlich über die Anlagen zu informieren, in die sie investiert sind. Dann sind sie auch nicht überrascht, wenn es einmal nicht ganz so rund läuft.



Bessere Informationen für die Kunden ist auch eine der Hauptzielrichtungen der Regulierung.

