Steirischer Apple-Zulieferer ams löst Alarm an der Börse aus

Die Aktien des steirischen Chip- und Sensorherstellers ams, die an der Börse in Zürich gelistet sind, sackten am Dienstag zum Handelsstart um mehr als 30 Prozent auf 34,10 Franken ab. Das ist der zweitgrößte Kurssturz der Firmengeschichte. Es ist nicht das Ergebnis für das dritte Quartal, sondern der enttäuschende Ausblick auf das Schlussquartal, welcher den Papieren der Österreicher zusetzt. Insbesondere in Bezug auf die Margenentwicklung hatten sich Analysten einiges mehr erhofft.

Am Vormittag reduzierten sich die Verluste auf rund 19 Prozent. Der Ausverkauf bei ams setzt die europäischen Technologiewerte unter Verkaufsdruck. Der Branchenindex fällt um 2,5 Prozent. Die Aktien von Infineon und von STMicro sind mit 17,11 Euro und 13,28 Euro jeweils so billig wie zuletzt vor etwa eineinhalb Jahren.

Schon das ganze Jahr haben ams-Papiere einen schweren

Stand; für 2018 resultiert ein sattes Minus von 54 Prozent.

Meldungen über schwache iPhone-Vorbestellungen, der US-Konzern

mit dem Apfel-Logo gilt als der mit Abstand grösste ams-Kunde,

und später Gewinnmitnahmen im Tech-Sektor allgemein setzten den

Papieren das ganze Jahr über zu.

Die von ams am Vorabend präsentierten Drittquartalszahlen

können aber nicht als Auslöser für den jüngsten Kurssturz

herhalten. Diese waren vom Start eines neuen iPhone-Modells

geprägt und sind insgesamt in den Erwartungen der Analysten

ausgefallen.

Schwache Vorgaben für Schlussquartal

Für enttäuschte Gesichter sorgen hingegen die Vorgaben für

das vierte Quartal. Mit 570 bis 610 Millionen Dollar liegt

selbst das obere Ende der Umsatzvorgaben hinter den Erwartungen zurück. Noch deutlicher ist die Diskrepanz bei den

Margenvorgaben. Die genannten 16 bis 20 Prozent bleiben hinter

den Konsenserwartungen zurück. Vontobel etwa schätzte eine Marge von 26 Prozent.

Grund für die etwas tieferen Margen im Schlussquartal

dürfte ein veränderter Produktmix hin zu reiferen Produkte sein,

mutmasst ZKB-Analyst Andreas Müller. Michael Foeth von der Bank

Vontobel denkt, dass eine effizientere Produktion der optischen

Filter daran Schuld hat. Denn im Umkehrschluss sei daher die

Kapazitätsauslastung gesunken.

Was auch immer der Grund für die relativ tiefen Erwarten

von ams sind: Viele Experten müssen nun ihre Schätzungen mit dem

Rotstift überarbeiten. Den Anfang mach gleich Foeth, der sein

Kursziel um 16 auf 91 Franken senkt. Der Vontobel-Experte bleibt

aber bei seiner Kaufempfehlung.

Positiv wird von den Experten zur Kenntnis genommen, dass

ams die für 2019 und 2020 geltenden finanziellen Ausblicke

bestätigt hat. Die Marschroute der Österreicher stimmt also

offenbar.

Der Konzern, der optische Sensoren für die Gesichtserkennungs-Funktion in Smartphones herstellt, will zudem im zweiten Quartal 2019 eigene Aktien an der Börse in Hongkong notieren. Im Rahmen der Transaktion sollen aus dem genehmigten Kapital bis zu zehn Prozent neue Aktien ausgeben werden. "Dass ams die Aktie dort handeln will, wo auch die Kunden sind, ist eine gute Sache und erhöht die Chance, dass die Firma übernommen werden könnte", sagte ein Händler.

(awp/Reuters)