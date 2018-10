Vermögensverwalter Schroders zieht Mega-Mandat von Lloyds an Land

Die britische Großbank Lloyds und der Vermögensverwalter Schroders gaben am Dienstag die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens für die Vermögensverwaltung bekannt. Zudem vergibt Lloyds ein 80 Milliarden Pfund (90,7 Milliarden Euro) schweres Investmentmandat an Schroders. An dem Gemeinschaftsunternehmen wird Lloyds mit 50,1 Prozent die Mehrheit halten, die restlichen Anteile liegen bei Schroders. Es verbinde die Expertise von Schroders in der Vermögensverwaltung mit der Vertriebsmacht der größten britischen Privatkundenbank. Das Bankhaus übertrage 13 Milliarden Pfund aus seinem bestehenden Vermögensverwaltungsgeschäft an die Gemeinschaftsfirma, weitere 400 Millionen gehen so bald wie möglich an Schroders. Das Joint-Venture soll im ersten Halbjahr 2019 an den Start gehen.

Lloyds hat in den vergangenen Wochen seine Vermögensverwaltung neu aufgestellt, nachdem dem Vermögensverwalter Standard Life Aberdeen das Mandat zur Verwaltung von 109 Milliarden Pfund entzogen worden war. Standard Life Aberdeen sei nach der Fusion des Vermögensverwalters Aberdeen Asset Management, der das Mandat ursprünglich erhalten hatte, und des Versicherers Standard Life ein direkter Wettbewerber, begründete Lloyds den Abzug der Gelder. Bereits vor zwei Wochen hatte die Großbank ein Mandat zur Verwaltung von 30 Milliarden Pfund an den weltgrößten Vermögensverwalter Blackrock vergeben.

(Reuters)