„Wir haben kaum Schuldnerpleiten“

Die Presse: Herr Whitbeck, die steigenden Zinsen in den USA belasten vor allem Schuldner mit einer schlechteren Bonität. Weshalb sollte man ausgerechnet jetzt in deren Wertpapiere, in sogenannte Hochzinsanleihen, investieren?

Carl Whitbeck: Wichtig ist eine genaue Unternehmensanalyse. Immerhin verzeichnete unsere US Core High Yield Strategie seit dem Start im Jahr 2017 nur fünf Schuldnerpleiten. Im Vergleichsindex waren es rund 500 Ausfälle. Zudem bieten die hohen Kupons, die man mit Hochzinsanleihen als Ausgleich für die schlechtere Bonität lukriert, einen guten Puffer gegen Kursverluste. Denen können sich derzeit auch Staats- und Unternehmensanleihen mit guter Bonität nicht entziehen, die Kupons bei diesen Wertpapieren sind aber weit geringer.

Es fällt auch auf, dass sich die Kurse von US-Hochzinsanleihen mit dem S&P 500 ziemlich im Gleichklang bewegen. Weshalb nicht gleich in Aktien investieren, bei denen man wenigstens ein Stimmrecht hat?

In den USA endet der Wirtschaftszyklus allmählich, wobei 2020 sogar eine Rezession möglich ist. Die Unternehmensgewinne müssen aber selbst in diesem Umfeld weiter steigen, um Aktionäre zu überzeugen. Das wird zunehmend schwieriger. Die Schwankungen werden jedenfalls zunehmen, sie fallen bei Hochzinsanleihen im Vergleich zu Aktien aber geringer aus. Zusätzlich winkt eine lukrative Rendite, die zum Beispiel in unserer Core-Strategie derzeit bei rund 6,6 Prozent liegt.

Ist der Markt für US-Hochzinsanleihen überhaupt groß genug für ein vernünftiges Investment?

Der Gesamtmarkt umfasst derzeit ein Volumen von rund 1,5 Billionen Dollar. Ein großer Teil der Emittenten entfällt dabei auf die Energiebranche, auch, weil nach dem Ölpreissturz in den Jahren 2014 und 2015 die Bonitäten zahlreicher Energiefirmen abgestuft wurden, sodass sie in das Hochzinssegment abrutschten.

Inzwischen müsste doch der Energiesektor längst vom steigenden Ölpreis profitieren?

Da gefallen uns vor allem US-Pipelinebetreiber. Angesichts der gestiegenen Ölpreise wird mehr Volumen durch deren Leitungen geschleust. Zudem ist ihr Cashflow relativ gut prognostizierbar, ein wichtiges Kriterium bei unseren Investments. Ich denke, dass die nächste Welle an Herabstufungen viel eher eine andere Branche treffen wird.

Woran denken Sie da konkret?

Emittenten aus dem klassischen US-Einzelhandel werden aller Voraussicht davon betroffen sein. Der Onlinehandel ist eine knallharte Konkurrenz. Immer weniger Menschen gehen in Einkaufszentren, was die Geschäfte, die sich darin eingemietet haben, schmerzhaft spüren. Für den Bereich sind wir deshalb sehr vorsichtig, wenngleich wir in einen US-Tankstellenbetreiber investiert sind, der zusätzlich von seinen Tankstellenshops profitiert. Das zählt aber nicht zum klassischen Einzelhandel.

Andererseits konnten Anleger in den vergangenen Jahren gutes Geld mit dem Technologiesektor verdienen. Wie sieht es im US-Hochzinssegment aus?

Tatsächlich sind wir in dem Bereich besonders fündig geworden, aber nicht mit großen, bekannten Namen. Vielmehr sind es kleine Softwareschmieden. Wenn sie gute Arbeit leisten, profitieren sie von der Kundenloyalität. Schließlich kostet es eine Menge Geld, die Firmensoftware umzustellen. Doch auch im Gesundheitssektor finden wir gute Investmentchancen. Große Pharmakonzerne lagern die Forschung und Entwicklung immer öfter an kleine Branchenfirmen aus.

Allerdings gibt es für europäische Anleger auch ein Dollarrisiko bei US-Hochzinsanleihen. Worauf sollte man wiederum bei Europas Hochzinsmarkt achten?

In Europa ist der Markt weniger liquide, die Kurse können deshalb stärker schwanken. Zudem war das Segment vom Anleihekaufprogramm der EZB indirekt betroffen. Dieses umfasst unter anderem Unternehmensanleihen mit guter Bonität, was deren Kurse stark verteuert hat. Auf der Suche nach günstigen Alternativen kauften immer mehr Anleger deshalb auch Hochzinsanleihen. Sollte das EZB-Kaufprogramm nun tatsächlich enden, könnten viele Anleger ihre Hochzinsanleihen wieder rasch verkaufen, was die Kurse stark belasten würde.

AUF EINEN BLICK Carl Whitbeck leitet den Bereich der US-Hochzinsanleihen bei AXA Investment Managers. Davor war der Anleiheexperte als Analyst bei Lehman Brothers tätig. Seinen Bachelor der Ökonomie absolvierte Whitbeck am Williams College. Hochzinsanleihen werden von Schuldnern begeben, die keine sehr gute Bonität haben, somit ein Rating von BB+ oder darunter haben. Als Ausgleich zahlen sie einen hohen Kupon.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.10.2018)