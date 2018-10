Vermögen der Milliardäre auf Rekordniveau

Wien. Die Dollarmilliardäre der Welt werden immer mehr und immer reicher. Boomende Aktienmärkte, steigende Immobilienpreise und Wirtschaftswachstum ließen die Vermögen der reichsten Menschen 2017 zum Vorjahr um 19 Prozent auf die Rekordsumme von 8,9 Billionen Dollar, umgerechnet 7,80 Billionen Euro, klettern. Das geht aus Berechnungen der Beratungsgesellschaft PwC und der Schweizer UBS hervor.

Die Summe ist in Euro umgerechnet mehr als doppelt so hoch wie die jährliche Wirtschaftsleistung Deutschlands als größte Volkswirtschaft Europas: 2017 waren das knapp 3,3 Billionen Euro). Sie verteilt sich auf 2158 Männer und Frauen. Im Schnitt liegen ihre Vermögen bei 4,1 Mrd. Dollar.

Im Vorjahr lag die weltweite Zahl der Milliardäre bei 1979. Eingerechnet werden in die Zahlen, die zum fünften Mal vorliegen, sämtliche Vermögenswerte: Unternehmen, Firmenbeteiligungen, Immobilien, Kunstsammlungen.

Chinesen auf Vormarsch

Vor allem in China zeigt der Trend seit Jahren nach oben. 2017 waren Chinas Superreiche mit einem Plus von 39 Prozent auf 1,12Billionen Dollar Hauptprofiteure. 373 Chinesen zählt die Studie zum Club der Milliardäre nach 318 im Jahr zuvor. Sie sind im Schnitt mit 55 Jahren jünger als der Durchschnitt der Milliardäre mit knapp 64 Jahren. Im Durchschnitt kamen in Asien 2017 drei neue Milliardäre pro Woche dazu, zwei davon Chinesen. (APA/dpa)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.10.2018)