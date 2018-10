"Bullshit, Bullshit": Deutsche-Bank-Chef rügt eigene Leute

Der Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing, ist offenbar am Ende mit seiner Geduld. Gegenüber den eigenen Führungskräften wurde er vergangene Woche bei einer Telefonkonferenz laut. Das berichtet die „Financial Times“ unter Berufung auf Insider. Grund der Aufregung: Sewing wirft den Managern vor, Spekulationen über eine Fusion mit der Commerzbank als Ausrede für schlechte Ergebnisse zu benutzen.

Er solle sich lieber auf seinen Job konzentrieren, sagte Sewing dem etwa zu einem New Yorker Manager an, der gefragt hatte, was an den Marktgerüchten dran sei. Einem Manager aus Bonn sagte er: Es sei "Bullshit, Bullshit", die Commerzbank-Spekulation als Ausrede für schlechte Ergebnisse zu verwenden.

Sewing bestritt gegenüber den Managern, dass es aktuell Fusionsgespräche gibt, heißt es in dem Bericht weiter. Solange die eigene Aktie schlecht dasteht, sei ein Übernahme-Deal nicht besonders sinnvoll, erste Aufgabe sei die Sanierung der Deutschen Bank. Diese verdiente im vergangenen Quartal zwar weniger, hält aber im Gesamtjahr erstmals seit 2014 einen Gewinn für möglich.

