AUA: Trübe Aussichten für 2019

Teures Kerosin sowie höhere Kosten durch den unregelmäßigen Flugverkehr haben bei Austrian Airlines auch im dritten Quartal deutliche Spuren hinterlassen und das Betriebsergebnis (EBIT) um 6,2 Prozent auf 92 Mio. Euro geschmälert. 2019 wird für den neuen AUA-Chef Alexis von Hoensbroech, der am 1. August das Steuer bei der österreichischen Lufthansa-Tochter übernommen hat, "sehr herausfordernd".

"Zum einen drücken steigende Kerosinpreise auf die Kosten, zum anderen wird sich die Wettbewerbssituation in Wien durch das angekündigte Wachstum mehrerer Low Cost Carrier deutlich verschärfen", sagte der AUA-Chef am Dienstag in Kapstadt zu den Quartalszahlen. Für heuer bleibt die Gewinnprognose dennoch unverändert: das angepasste EBIT soll heuer zwar deutlich positiv, aber geringer als im Vorjahr ausfallen.

Im dritten Quartal ging der bereinigte Gewinn vor Steuern und Zinsen (adjusted EBIT) um 7,7 Prozent auf 89 Mio. Euro zurück. Insgesamt lag das Ergebnis nach den ersten neun Monaten bei 86 Mio. Euro - ein Minus von 13,3 Prozent. Die Umsätze sanken in diesem Zeitraum nach Anwendung neuer Rechnungslegungsvorschriften (IFRS 15) um 8 Prozent auf 1,665 Mrd. Euro. Ohne diesen Effekt hätte es ein Plus von 4,6 Prozent gegeben, heißt es von der Airline.

Zahl der Fluggäste gestiegen

Positiv entwickelte sich die Zahl der Fluggäste: Sie stieg von Jänner bis September um 8,2 Prozent auf 10,6 Millionen Passagiere. Bis zum Jahresende soll die 13-Millionen-Marke übertroffen werden. Die AUA holte in den ersten drei Quartalen auch mehr Personal an Bord, der Mitarbeiterstand legte um 5 Prozent auf 7.104 zu.

Der europaweit von Flugverspätungen und -ausfällen geprägte Sommer wirkte sich auch bei der AUA auf die Performance aus: Die Flugregelmäßigkeit sank leicht auf 97,8 Prozent, die Pünktlichkeit bei Abflug lag bei 77,8 Prozent (Vorjahr: 83,3 Prozent). "Die Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr lag größtenteils an den ungünstigen Wetter- und Slotvergaben sowie den Flugausfällen durch die Betriebsversammlungen im ersten Quartal", so die AUA.

Treibstoffkosten belasten Lufthansa-Ergebnis

Bei der AUA-Mutter Lufthansa haben gestiegene Kosten für Treibstoff und Entschädigungszahlungen an Kunden den Gewinn im dritten Quartal noch stärker belastet als erwartet. Der um Sondereffekte bereinigte Betriebsgewinn (EBIT) lag mit 1,35 Mrd. Euro knapp elf Prozent unter dem Vorjahreswert, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Auch der Umsatz fiel mit 9,96 (Vorjahresquartal 9,8) Mrd. Euro niedriger aus als erwartet. Analysten hatten im Schnitt mit einem Ergebnis von 1,41 Mrd. Euro bei Erlösen von 10,1 Mrd. Euro gerechnet.

"Wir rechnen in diesem Jahr mit einem Kostenanstieg von mehr als einer Milliarde Euro allein durch Treibstoffkosten und Sonderbelastungen durch Flugausfälle und Verspätungen", erklärte Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Die Ausgleichszahlungen für verspätete und ausgefallene Flüge schnellten im Sommer in die Höhe, weil der stark wachsende Luftverkehr durch Personalengpässe bei der Flugsicherung und technische wie organisatorische Probleme bei Airlines und Flughäfen gestört war. An Entschädigungszahlungen fielen bei der Lufthansa in diesem Jahr bereits 350 Mio. Euro an.

Die Treibstoffkosten sollen wegen des Ölpreisanstiegs im Gesamtjahr um 850 Mio. Euro auf gut sechs Mrd. Euro steigen, wie schon bisher erwartet. Für 2019 rechnet der DAX-Konzern auf Basis der gleichen Menge Kerosin mit einer zusätzlichen Verteuerung um 900 Mio. Euro.

(APA)