Wirecard: Mehr Umsatz

Aschheim/München. Der vom Österreicher Markus Braun geleitete Zahlungsabwickler Wirecard sieht sich nach starken Zuwächsen in den ersten neun Monaten auf Kurs zu seinem Jahresziel. Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen (Ebitda) werde im Gesamtjahr auf 530 Mio. bis 560 Mio. Euro steigen, bekräftigte das jüngst in den DAX aufgestiegene Unternehmen bei der Vorlage vorläufiger Neunmonatszahlen. Die Aktie legte daraufhin zu. Die Analysten von Hauck & Aufhäuser erklärten, angesichts globaler makroökonomischer Unsicherheiten sei die Bekräftigung der Prognose ein starkes Signal.

Seit Jahresbeginn liegt die Aktie 75 Prozent im Plus; dem jüngsten Abwärtstrend konnte sie sich aber nicht entziehen: Seit Anfang September hat sie 18 Prozent verloren.

Dank des weltweit boomenden Onlinehandels ist der Umsatz des Zahlungsabwicklers von Jänner bis September um 42 Prozent auf 1,45 Mrd. Euro gestiegen. Wirecard wickelt mit Onlinetechnologie für andere Firmen den Zahlungsverkehr ab und kassiert dafür Provisionen. Der Gewinn erreichte in den drei abgelaufenen Quartalen trotz starken Wachstums weniger als drei Viertel der im Gesamtjahr angepeilten Bandbreite. Er kletterte um 38 Prozent auf knapp 396 Mio. Euro. Die Konzernleitung rechnet jedoch mit einem Endspurt. Endgültige Quartalszahlen und Details zur Geschäftsentwicklung will Wirecard am 14. November vorlegen. (Reuters/red.)



("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.10.2018)