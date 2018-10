Erholungsbewegung an den Börsen setzt sich fort

Die US-Börsen haben am Mittwoch klar im Plus geschlossen. Die New Yorker Aktienindizes knüpften damit an ihre Erholungsbewegung vom Vortag an, wenn sie auch ihre Verlaufsgewinne nicht vollständig halten konnten. Der Dow Jones beendete den Handelstag um 0,97 Prozent höher bei 25.115,76 Einheiten. Er ist zwischenzeitlich um bis zu 1,86 Prozent im Plus gelegen. Der marktbreite S&P-500 gewann 1,09 Prozent auf 2.711,74 Zähler. Der technologielastige Nasdaq Composite legte sogar 2,01 Prozent auf 7.305,90 Zähler zu.

Bereits am Vortag hatten alle drei Indizes jeweils über eineinhalb Prozent zugelegt. Am Mittwoch fielen nun zudem die vor Handelsbeginn veröffentlichten Arbeitsmarktdaten besser aus als erwartet. Nach Zahlen des Dienstleisters ADP wurden in der Privatwirtschaft im Oktober 227.000 neue Jobs geschaffen. Das ist der höchste Zuwachs seit Februar. Analysten hatten mit einem deutlich schwächeren Anstieg um 187.000 Arbeitsplätze gerechnet. Der offizielle Arbeitsmarktbericht für Oktober folgt am Freitag.

DAX gewinnt 1,4 Prozent

Auch die europäischen Leitbörsen sind am Mittwoch klar fester aus dem Handel gegangen und haben damit dem tiefroten Oktober einen versöhnlichen Abschluss verliehen. Der Euro-Stoxx-50 stieg um 1,60 Prozent auf 3.197,51 Zähler. Der französische CAC-40 erhöhte sich gar um 2,31 Prozent auf 5.093,44 Stellen. Der DAX endete mit einem Plus von 1,42 Prozent bei 11.447,51 Punkten.

Wichtige Konjunkturdatenveröffentlichungen dürften aufgrund der positiven Nachrichten im Handelsstreit zwischen den USA und China eine untergeordnete Rolle gespielt haben. US-Präsident Donald Trump hatte am Vorabend einen "großartigen Deal" im bereits monatelang andauernden Disput in Aussicht gestellt, woraufhin sich die Stimmung an den Märkten bereits am Vorabend aufhellte.

Konjunkturseitig waren am Vormittag Inflationszahlen aus der Eurozone veröffentlicht worden. Die jährliche Teuerung wurde im Oktober 2018 auf 2,2 Prozent geschätzt, gegenüber 2,1 Prozent im September und 2,0 Prozent im August, ging aus einer Veröffentlichung des europäischen Statistikamts Eurostat hervor.

GM mit starken Zahlen

Impulse in den USA lieferte die weiter laufende Berichtssaison. So hat General Motors (GM) im dritten Quartal dank kräftiger Nachfrage auf dem Heimatmarkt USA und höherer Autopreise mehr Gewinn eingefahren als erwartet. Der Nettogewinn belief sich auf 2,53 Mrd. Dollar. Um Sondereffekte bereinigt lag der Gewinn je Aktie mit 1,87 Dollar weit über den 1,25 Dollar, die von Analysten im Schnitt erwartet hatten. Die GM-Aktie zog daraufhin um über neun Prozent an

Positiv aufgenommen wurden auch die Quartalszahlen von Facebook. Der Umsatz des Internetkonzerns stieg im Jahresvergleich um rund ein Drittel auf 13,7 Mrd. Dollar. Der Gewinn kletterte um neun Prozent auf knapp 1,34 Mrd. Dollar. Auch die Zahl der mindestens einmal im Monat aktiven Facebook-Nutzer legte trotz der jüngsten Datenskandale weltweit binnen drei Monaten von 2,23 auf 2,27 Milliarden zu. Die Facebook-Titel legten um 3,8 Prozent zu.

Um über sieben Prozent zogen unterdessen die Aktien von Sprint an. Der Mobilfunkkonzern hat auch im abgelaufenen Quartal Gewinn gemacht und rüstet sich mit besseren Aussichten für die geplante Übernahme durch die T-Mobile US. Der Gewinn lag im zweiten Geschäftsquartal (Ende September) bei 196 Mio. US-Dollar. Es war der vierte Quartalsgewinn nacheinander für den zuvor chronisch Verluste schreibenden Mobilfunker.

(APA/dpa-AFX)