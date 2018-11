Börse: Maue Stimmung zum Wochenauftakt

Nach der Kursrally in der vergangenen Woche haben Anleger am Montag wieder den Fuß vom Gas genommen. Der Dax startete unverändert mit 11.523 Punkten in den Handel. Gedämpft wurde die Stimmung vor allem von neuen Spekulationen rund um den seit Monaten schwelenden Handelsstreit zwischen China und den USA. Auch der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 3.169,58 Zählern und damit unter dem Freitag-Schluss (3.190,80).

Laut dem Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, arbeitet die Regierung in Washington doch nicht an einem konkreten Plan für ein Handelsabkommen. Trump selbst hatte die Hoffnungen auf eine baldige Einigung in dem Streit vergangene Woche noch geschürt. Auch die bevorstehenden Zwischenwahlen in den USA warfen ihre Schatten voraus.

Die Aktien der Deutschen Bank lagen ein halbes Prozent im Plus. Wie erwartet stellte der europaweite Stresstest der EU-Bankenbehörde EBA der größten deutschen Bank kein gutes Zeugnis aus. Sie zählt zu den Instituten mit der geringsten Kapitaldecke in dem simulierten Krisenszenario.

Einer der Top-Favoriten im MDax waren die Aktien von Siemens Healthineers mit einem Plus von 3,4 Prozent. Die Siemens-Medizintechniktochter übertraf im vierten Quartal beim Umsatz und Gewinn die Erwartungen der Analysten. Für das kommende Geschäftsjahr 2018/19 nahm sie sich noch mehr vor. Die im Dax notierten Siemens-Titel notierten kaum verändert.

(Reuters)