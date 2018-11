Adidas erhöht Gewinnprognose trotz Schwäche in Westeuropa

Adidas erhöht seine Gewinnprognose für das laufende Jahr trotz eines mühsameren Geschäfts in Westeuropa. Der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft werde in diesem Jahr um 16 bis 20 Prozent auf bis zu 1,72 Milliarden Euro steigen, teilte der weltweit zweitgrößte Sportartikelhersteller am Mittwoch im fränkischen Herzogenaurach mit. Bisher hatte Adidas maximal 1,68 Milliarden in Aussicht gestellt. Der Umsatz werde 2018 aber währungsbereinigt nur um acht bis neun Prozent zulegen statt der erhofften zehn Prozent. Denn in Westeuropa sei das Geschäft weniger stark gewachsen als gedacht.

Im dritten Quartal stieg der Umsatz währungsbereinigt um acht Prozent auf 5,87 Milliarden Euro, etwas weniger stark als von Analysten gedacht. Der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft legte um 109 Prozent auf 656 Millionen Euro zu und übertraf damit die Erwartungen der Analysten deutlich.

(Reuters)