Neues von den Versicherern Zurich, Generali, Hannover Rück

Die Zurich Insurance Group ist in den ersten neun Monaten moderat gewachsen. In der größten Sparte Schaden- und Unfallversicherung stiegen die Prämieneinnahmen um zwei Prozent auf 25,87 Milliarden Dollar, wie der Versicherungskonzern am Donnerstag mitteilte. Bereinigt um Zukäufe und Veräußerungen sowie Wechselkurseffekte blieben die Prämien stabil. Zurich konnte die Tarife im Sachversicherungsgeschäft um rund drei Prozent steigern. Die Verluste wegen Naturkatastrophen lagen in den ersten neun Monaten leicht über den Erwartungen und im vierten Quartal rechnet das Unternehmen im Zusammenhang mit dem Hurrikan "Michael" mit rund 175 Millionen Dollar Schadenbelastung.

In der Lebensversicherung nahmen die Prämieneinnahmen im Zeitraum Januar bis September um drei Prozent auf 3,57 Milliarden Dollar zu. Finanzchef George Quinn sieht den Konzern auf gutem Weg, die Finanzziele für die Periode 2017 bis 2019 zu erreichen. Der Konzern zieht sich zudem aus Venezuela zurück und veräußert die Tochter Zurich Seguros S.A.

Gewinnzahlen gibt das Unternehmen nur zum Halbjahr und am Jahresende bekannt.

HANNOVER RÜCK: Der weltweit drittgrößte Rückversicherer hat den Gewinn im dritten Quartal um gut ein Drittel auf 725 Millionen Euro nach oben geschraubt. Das Unternehmen erwartet weiterhin ein Jahresergebnis von mehr als einer Milliarde Euro. 2019 sollen es dann 1,1 Milliarden Euro werden.

GENERALI: Der führende italienische Versicherer hat in den ersten neun Monaten den Nettogewinn um 26,8 Prozent auf 1,855 Milliarden Euro gesteigert und damit die Analystenschätzungen leicht übertroffen.

(Reuters)