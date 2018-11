UniCredit schreibt 850 Millionen Euro in der Türkei ab

Eine teure Abschreibung auf das Türkei-Geschäft hat die italienische Bank-Austria-Mutter UniCredit im dritten Quartal fast in die roten Zahlen gedrückt. Zudem musste die italienische Großbank unter anderem wegen der schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen des Landes bei den Ertragszielen für das laufende und kommende Jahr zurückrudern.

Zwischen Juli und Ende September verdiente die UniCredit 29 Millionen Euro. Vor einem Jahr hatte die Bank noch einen Gewinn von 2,8 Milliarden Euro verbucht - damals konnte die UniCredit allerdings auch einen hohen Erlös aus dem Verkauf einer Sparte verbuchen.

Analysten hatten für das 3. Quartal eigentlich mit 907 Millionen Euro Gewinn gerechnet.

Dieses Mal belastete aber eine Abschreibung auf die Türkei-Beteiligung Yapi in Höhe von 850 Millionen Euro.

Das Türkeigeschäft und damit die Yapi-Beteiligung war bis zur Abspaltung des Ostgeschäfts von der Bank Austria der Wiener UniCredit-Tochterbank zugeordnet gewesen. Nun ressortiert Yapi direkt zur Mailänder Konzernmutter.

Der italienische Bankkonzern hat heute seine Prognosen für Erträge und Kernkapitalziele für 2018 und 2019 gesenkt.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn zog dagegen um 5 Prozent auf 875 Millionen Euro an. Zudem legten die Erträge leicht auf 4,8 Milliarden Euro zu.

SOCIETE GENERALE: Frankreichs zweitgrößte börsennotierte Bank hat im dritten Quartal den Konzerngewinn um 32 Prozent auf 1,23 Milliarden Euro gesteigert. Analysten hatten lediglich mit 917 Millionen Euro gerechnet.

BAWAG: Die österreichische Bank hat getrieben durch die jüngsten Zukäufe ihren Gewinn in den ersten drei Quartalen gesteigert. Das Ergebnis vor Steuern legte um 14 Prozent auf 429 Millionen Euro zu. Am Ausblick hält das mehrheitlich im Besitz der US-Finanzinvestoren Cerberus und Golden Tree stehende Institut fest: 2018 will die Bawag die Kosten-Ertrags-Quote unter 46 Prozent halten und den Überschuss vor Steuern um mehr als fünf Prozent steigern.

((APA/dpa-AFX/Reuters)