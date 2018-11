„Europa braucht eine Kapitalmarktunion“

Bei vielen Anlegern wurden wieder Ängste über eine neue Finanzkrise wach. Die Märkte sind teilweise hoch bewertet, während die Turbulenzen zunehmen. Ausschließen könne man einen Crash zwar nie, betont Ingo Mainert, Chefanlagestratege für den Bereich Multi Assets bei Allianz Global Investors. Er rechnet aber nicht damit. So werde etwa der Bankensektor inzwischen deutlich strenger reguliert, während die Zinsen nicht allzu stark steigen dürften. Dennoch gibt es einige Punkte, die Mainert im Auge behält. Und das aus gutem Grund.



Die Presse: Herr Mainert, die letzte große Finanzkrise liegt mit der Pleite von Lehman Brothers inzwischen ein Jahrzehnt zurück. Haben wir daraus gelernt oder steht die nächste Krise bereits in den Startlöchern?



Ingo Mainert: "Die Geschichte wiederholt sich zwar nicht, sie reimt sich aber. Ausschließen sollte man eine neue Krise daher nie, jedoch wurden Lehren gezogen. Immerhin wurde ein Teil der Deregulierung, die für die Übertreibungen mitverantwortlich war, nach der Krise von 2008 rückgängig gemacht. Dabei reichen die Anfänge der Deregulierung bis in die 1980er-Jahre zurück. In den USA wurde 1999 auch noch der Glass-Steagall Act abgeschafft. Die Verordnung wurde während der großen Depression der 1930er-Jahre eingeführt, und sorgte für die Trennung des klassischen Bankengeschäfts vom Investmentbanking.



Tatsächlich wurde 2008 der Bankensektor besonders heftig getroffen. Wie stabil sind die Finanzhäuser heute aufgestellt?