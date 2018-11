Neue, regulierte Bankenwelt

Übermäßigen Optimismus kann man Europas oberster Bankenaufseherin, Daniele Nouy, knapp vor dem Ende ihrer Amtszeit nicht nachsagen. Eine Reihe von öffentlichen Statements, die sie in den vergangenen Wochen abgab, laufen auf eine Kernaussage hinaus: Die nächste Krise kommt bestimmt. Ausgangspunkt könnte der Immobilienmarkt sein, meinte sie kürzlich und warnte vor einem neuerlichen Anwachsen des Bergs fauler Kredite. Zudem mache der europäischen Bankenbranche ein „Mangel an Profitabilität“ zu schaffen. Ihr Rat, um das zu ändern: Gesundschrumpfen. Auch vor einem „Verwässern“ der in den vergangenen zehn Jahren eingeführten Bankenregularien warnte sie. Solche Tendenzen gebe es, das mache eine neue Krise wahrscheinlicher.



Was direkt zu der Frage führt: Um welche Regularien geht es da? Anlegern fällt wahrscheinlich als allererstes die Finanzmarktrichtlinie Mifid II ein. Weil die Erinnerung an ihre Umsetzung noch frisch ist – in Österreich eingeführt wurde sie heuer zu Jahresbeginn. Und weil das Regulativ – jedenfalls bei jenen, die ihr Geld nicht nur am Sparbuch bunkern wollen – zumindest anfangs für Irritationen sorgte.