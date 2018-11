Gold, die Krisenwährung in der Krise

Ob Onkel Dagobert schon weint? Höchstwahrscheinlich. Denn der Preisverfall, den Gold in den vergangenen Monaten erlebt hat, kann auch der „reichsten Ente der Welt“ nicht egal sein. So wie allen Anlegern, die im Edelmetall einen sicheren Hafen für ihr Erspartes gesucht haben. Seit jeher galt Gold als Krisenwährung in unsicheren Zeiten. An diesen mangelt es derzeit fürwahr nicht: Der von US-Präsident Donald Trump geschürte Handelskrieg gegen Europa und China, der Konflikt um Nordkorea, der Streit um das iranische Atomprogramm, der Absturz der türkischen Wirtschaft und der ungelöste Austritt Großbritanniens aus der EU – das sind nur die heißesten Themen der Weltpolitik.



Von alledem müsste Gold profitieren, aber es tut es nicht – auch wenn es seit Anfang Oktober eine leichte Erholung gibt. Im Vergleich zum Jahreshoch von 1365 Dollar, das im April erreicht worden ist, bedeutet der aktuelle Preis für eine Feinunze mit rund 1250 Dollar immer noch ein deutliches Minus von mehr als acht Prozent. Steckt die Krisenwährung also selbst in der Krise?