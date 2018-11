„Menschen sind kognitive Geizhälse“

Warum können Ökonomen Währungsabstürze, Börsencrashs oder Kurshochsprünge trotz aller komplexer Berechnungen nicht vorhersagen? Wirtschaftspsychologen kennen die Antwort: Ökonomen lassen in ihren Theorien unberücksichtigt, dass der Mensch nicht vernünftig, sondern emotional agiert. Und in Situationen der Unsicherheit und des Stresses ist er schon gar nicht in der Lage, rational zu handeln, sagt die Wirtschaftspsychologin Julia Pitters. Dass ihr Fach in den vergangenen Jahren immer mehr Anerkennung – auch unter Wirtschaftswissenschaftlern – fand, hat mehrere Gründe: 2001 erhielt der Psychologe Daniel Kahnemann den Wirtschaftsnobelpreis, und zwar „Für das Einführen von Einsichten der psychologischen Forschung in die Wirtschaftswissenschaft, besonders bezüglich Beurteilungen und Entscheidungen bei Unsicherheit“. Schließlich ließ die Finanzkrise 2008/2009 auch die Unbelehrbarsten erkennen, dass der homo oeconomicus in der Realität nicht in Reinkultur existiert. Die Akademie in Stockholm ist sich dessen auch bewusst und verlieh 2017 erneut einem Psychologen den Wirtschaftsnobelpreis: Richard Thaler erhielt ihn „Für seine Beiträge zur Verhaltensökonomie“.



Die Presse: Sie sind Wirtschaftspsychologin. Womit beschäftigt sich die Wirtschaftspsychologie eigentlich?



Julia Pitters: Sie beschäftigt sich unter anderem mit den systematischen Verzerrungen bei menschlichen Entscheidungsverhalten. Sie ist fachlich der Ökonomie zuzuordnen, weil sie sich mit ökonomischen Prozessen wie dem Steuerverhalten, der Psychologie der Börse, des Geldes und des Marktes befasst. Es sind die Wechselwirkungen zwischen Makro- und Individualebene, die uns interessieren.



Kommen Sie damit nicht den Ökonomen in die Quere? Die interessiert all das doch auch.