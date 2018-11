Schweiz setzt auf Blockchain

Zürich. Die Schweizer Börse SIX will mit der Blockchain-Technologie den Handel von Aktien und Anleihen komplett neu aufstellen. Die digitale Börse SIX Digital Exchange (SDX) soll im Sommer 2019 starten und vorerst parallel zur klassischen Plattform laufen.

Transaktionen an den meisten Börsen laufen schon vollelektronisch, die zugrunde liegenden Verarbeitungsschritte stammen aber häufig noch aus dem Papier- und Post-Zeitalter. Angesichts der Vorteile der Blockchain arbeiten viele Börsen an entsprechenden Projekten. SIX sieht sich weltweit als Vorreiterin. (Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.11.2018)