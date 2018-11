Das Vorhandene absichern

An den Börsen geht es langfristig immer bergauf. Das mag im Grunde stimmen – doch gibt es Phasen, in denen die positive Stimmung so weit zurückliegt, dass man an keinen Anstieg der Märkte mehr glaubt. Korrekturen, wie das Platzen der Dotcom Blase um die Jahrtausendwende, aber auch die Finanzkrise, haben viele Anleger nicht nur kalt erwischt. Sondern sie auch über Jahre vergrämt zurückgelassen.