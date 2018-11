Der nächste Crash kommt bestimmt

Nächstes Jahr wird an den Börsen ein trauriges Jubiläum begangen. Vor 90 Jahren, am 24. Oktober 1929, stürzten die Kurse an der New Yorker Börse ab. Anleger weltweit brachen in Panik aus. Es war der folgenreichste Börsenkrach in der Geschichte. Der Börsencrash an diesem „Schwarzen Donnerstag“ hat unter anderem die sogenannte „Great Depression“ in den USA und die Weltwirtschaftskrise ausgelöst. Vor dem Börsencrash lag der Dow Jones bei 381 Punkten. Danach ging es mit dem Index mehrere Jahre bergab. Erst 1932 war ein Tiefpunkt mit 41 Punkten erreicht. Gerade in unsicheren Zeiten wie jetzt lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit. Viele Investoren stellen sich folgende Fragen: Wie kann man erkennen, dass an den Finanzmärkten eine größere Korrektur bevorsteht? Laufen Börsencrashs stets nach dem gleichen Muster ab? Wie lang hat es nach einem Crash gedauert, bis sich die Aktienmärkte erholt haben?