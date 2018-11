Schutzräume: Ein sicheres Geschäft

Es war während der heißesten Phase des Kalten Krieges, Österreich war ein neutrales Land, und man begann sich Gedanken zu machen: Wie schützt man die Zivilbevölkerung, falls man zwischen die Fronten gerät? Es war der Startschuss für den groß angelegten Bau von Schutzräumen nach dem Vorbild der Schweiz. Dort hatte man nach den zwei Weltkriegen für jeden Eidgenossen zwei Schutzraumplätze errichtet, einen am Arbeitsplatz und einen daheim. So stattete man auch in Österreich großflächig öffentliche Gebäude wie Kasernen und Schulen mit Schutzräumen aus, die vor Trümmern, Feuer und vor Strahlung schützen sollten. Später wurde auch in sieben von neun Bundesländern (Wien und Salzburg ausgenommen) die Pflicht eingeführt, beim Bau privater Häuser Schutzräume mitzuplanen. Neun Jahre nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl wurde diese Pflicht wieder aufgehoben. Aber das heißt nicht, dass damit auch die Zeit der Schutzräume zu Ende ging. Es gibt die Schutzräume auch noch immer, nur werden sie heute eben oft als Lagerräume, Weinkeller oder Saunen genützt. Und viele Häuslbauer denken den Schutzraum immer noch mit, auch wenn sie gar nicht mehr müssten.