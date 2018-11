Schwellenländer: Die Zukunft ist Indisch

Während die ganze (westliche) Welt wie gebannt auf Google, Apple und Amazon blickt, wachsen auf der anderen Seite der Erde ebenbürtige Rivalen für die amerikanischen Techriesen heran: Der weltgrößte Onlinehändler sitzt in China, aus Korea kommen die meisten Smartphones und in Indien ersetzen Handy-Apps fehlende Ärzte und Lehrer. Angetrieben vom chinesischen Vorbild haben die Schwellenländer erkannt, dass sie ihre alte Rolle als billige Werkbank des Westens in eine Sackgasse führt – und satteln auf Innovation um. Die stark steigende Smartphonedichte in den Ländern hilft ihnen ebenso, wie die Entschlossenheit der Regierungen, den Aufbau einer starken digitalen Industrie voranzutreiben.



Der Erfolg ist schwer zu übersehen: Im Jahr 2016 kamen bereits vier von zehn neuen Patentanmeldungen aus Schwellenländern. Die Volksrepublik China allein reichte mehr Patente ein als die USA und Japan zusammen. Heuer schaffte das Land beim Global Innovation Index erstmals den Sprung unter die besten zwanzig Länder der Welt. Egal, ob Batterien für Elektroautos oder Solarpaneele – die Vorreiter vieler Technologie-industrien sitzen in China. Unter dem Druck der Pekinger Führung ist das Land zu einer regelrechten Innovationsmaschine geworden. Dennoch könnte es schon bald von Indien überrundet werden, warnte das chinesische Science Technology Exchange Center im Vorjahr. Warum ist das so?