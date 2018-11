Der Kampf um die Seele von Bitcoin

Wer Bitcoin begreifen will, der muss es benutzen. Also eine Wallet anlegen, eine Adresse kopieren, Transaktionskosten bezahlen und digitale Münzen um die Welt schicken. Nur wer es so „angreift“, wer Fingernägelkauend vor dem Rechner sitzt und auf die Bestätigung seiner Transaktion wartet, der kann begreifen, was dieses Ding alles könnte. Theoretisch. Praktisch scheint das kaum jemanden zu interessieren. „Wir sehen in der Realität nicht, dass der Traum vom Geld und Zahlungssystem ohne Zentralbanken maßgeblichen Anteil an den Transaktionen hat“, sagt Rainer Böhme, Informatikprofessor an der Universität Innsbruck und Mitorganisator des Symposiums zu „Post-Bitcoin-Kryptowährungen“ Ende Oktober in Wien. „Die meisten Investoren in Bitcoin haben noch nie einen Bitcoin wirklich besessen. Sie lassen ihre Coins auf den Börsen liegen und denken gar nicht daran, die dezentralen Vorteile zu nutzen.“